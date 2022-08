Werk van 24 kunstenaars te zien bij tentoonstelling Kunst op volle grond bij tuincentrum Steck in Utrecht

Soep slurpen uit een vleesetende plant, of dansen met een vingerplant; de kunsttentoonstelling Kunst op volle grond staat in het teken van het spanningsveld tussen mens en natuur. Van 2 september tot 2 oktober vertonen 24 kunstenaars hun werk in tuincentrum Steck in Overvecht.

De tentoonstelling Kunst op volle grond bevindt zich verspreid over de winkelpaden van het tuincentrum. De meer dan 30 aanwezige kunstwerken onderzoeken de relatie tussen mens en natuur ten tijde van een klimaatcrisis, en doen dit op een humoristische manier die tot de verbeelding spreekt. Volgens de organisatoren levert het een verrassende tentoonstelling op, waar de bezoekers nog lang op kunnen kauwen.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door UtrechtDownUnder, een organisatie die twee jaar op verrassende locaties een tentoonstelling organiseert met werk van Utrechtse kunstenaars.

De tentoonstelling is van 2 september tot 2 oktober in het tuincentrum te zien, tijdens de reguliere openingstijden. Naast de tentoonstelling zelf is er ook een programma van lezingen, films en workshops.