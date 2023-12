Werknemers Stichting AlFitrah vrijgesproken van opzettelijk verhinderen parlementair onderzoek

Stichting AlFitrah en oud-voorzitter Suhyab S. zijn vrijgesproken van opzettelijk niet meewerken aan een parlementair onderzoek. In 2019 deed een onderzoekscommissie onderzoek naar de ongewenste beïnvloeding van religieuze en maatschappelijke organisaties uit onvrije landen in Nederland, waarin de AlFitrah stichting onder de loep werd genomen. Andere werknemers die verdacht waren, zijn ook vrijgesproken.

In 2019 stelde de Tweede Kamer een parlementaire ondervragingscommissie in die onderzoek moest doen naar de ongewenste beïnvloeding van religieuze en maatschappelijke organisaties uit onvrije landen. De voormalig moskee in Overvecht was hierin één van de instellingen die onderzocht werd.

De voorzitter van AlFitrah, Suhyab S., zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) opzettelijk niet meewerken aan het onderzoek. Ook zou hij de waarheid niet vertellen tijdens de ondervraging. Daarom besloot het OM een zaak tegen de stichting en de oud-voorzitter aan te spannen, waarin onder andere 4 maanden cel wordt geëist tegen de man.

Onvoldoende bewijs

De rechtbank stelt dat er onvoldoende bewijs is om aan te tonen dat S. opzettelijk niet meewerkte aan het onderzoek van de commissie. Daarom is hij daarvan vrijgesproken. Maar, dat ging niet van een leien dakje, aldus de rechtbank: “De rechtbank is het met het OM eens dat de voorzitter van de stichting meer informatie had kunnen delen. Het kan niet anders dan dat hij wist dat de stichting de betreffende stukken alweer terug had gekregen van de FIOD. Door niet alle informatie te geven is volgens de rechtbank sprake van onvolledigheid. Maar dat is iets anders dan het opzettelijk niet meewerken aan het onderzoek.”

Door de gang van zaken is Suhyab S. in de rechtbank wel veroordeeld voor valsheid in geschrifte, wat over het algemeen inhoudt dat er documenten zijn vervalst. Ook is de oud-voorzitter veroordeeld voor meineed, wat betekent dat er onder ede een valse verklaring is afgelegd.

Initieel eiste het OM tegen de voorzitter een gevangenisstraf van 4 maanden. De straf valt lager uit, en komt neer op een taakstraf van 120 uur. De partner van S., die ook werd verdacht van een aantal strafbare feiten, is vrijgesproken. Ook de stichting zelf krijgt geen straf opgelegd, omdat deze eerder dit jaar failliet is gegaan.

Alarmbellen

De parlementaire onderzoekscommissie onderzocht de AlFitrah stichting in oktober 2019 omdat de moskee mogelijk relaties met terroristische organisaties zou hebben. Ook zouden er onder andere witwaspraktijken en omstreden gastpredikers zijn.

Het onderwijs bij de stichting liet ook te wensen over, aldus het OM in een concluderend rapport: “Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de leerlingen een zwart-wit visie op de islam voorgeschoteld krijgen, die geen rekening houdt met de Nederlandse samenleving waarin zij leven. Zo trokken oud-studenten van de moskee in december 2016 aan de bel omdat hen was opgedragen om moslims die misdrijven begaan, niet aan te geven bij de politie.”