Werkspoorhavenbrug in Utrecht is beschadigd en gaat twee maanden dicht voor onderhoudswerk

De Werkspoorhavenbrug in Utrecht is van maandag 3 februari tot en met 28 maart dicht voor onderhoud. De onderkant van de monumentale brug is beschadigd en moet worden hersteld. De verbinding tussen de Keulsekade en de Havenweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten, waardoor verkeer om moet rijden door het Werkspoorkwartier.

De Werkspoorhavenbrug ligt over de havenmond van de kleine haven voor de Werkspoorkathedraal naar het Amsterdam-Rijnkanaal. De ophaalbrug werd in 1913 gebouwd en is een gemeentelijk monument. Eind 20e eeuw werd er al onderhoud uitgevoerd en dat moet nu weer gebeuren.

De onderkant van de brug is beschadigd en moet worden hersteld. “Om de monumentale brug te herstellen zijn er werkzaamheden nodig waarbij de brug tijdelijk openstaat”, schrijft de gemeente. Hierdoor kan er geen verkeer over de brug rijden.

Fietsers en wandelaars

Wanneer de brug in een later stadium weer sterk genoeg is voor fietsers en wandelaars, mogen deze eerder weer gebruikmaken van de constructie. Hiervoor gaat de brug tussen werkzaamheden door dicht. Het andere verkeer kan de brug pas weer gebruiken als de werkzaamheden helemaal zijn afgerond.

De werkzaamheden gaan naar verwachting zeven weken duren. Als het gaat vriezen kan dit langer worden. Tijdens het werk moet het verkeer omrijden via de Nijverheidsweg, de Gietijzerstraat en de Tractieweg.