Werkzaamheden aan A12 tussen Den Haag en Utrecht afgerond

De werkzaamheden aan de A12 tussen Den Haag en Utrecht zijn klaar. Rijkswaterstaat heeft afgelopen maand het wegdek vervangen omdat dat aan het einde van zijn levensduur was. De weg was daardoor meerdere weekenden afgesloten, met grote overlast tot gevolg.

De werkzaamheden begonnen aan het begin van de maand en zijn afgelopen weekend afgerond. Verkeer kampte met afgesloten rijstroken, snelheidsbeperkingen en op sommige momenten was de weg helemaal dicht. Rijkswaterstaat waarschuwde meerdere keren voor ernstige hinder, maar de verwachte ‘monsterfiles’ bleven uit.

Rijkswaterstaat heeft in de periode van de werkzaamheden het wegdek vervangen. Dat was aan het einde van zijn levensduur en dringend aan vervanging toe. Ook was er de vrees dat geluidsnormen zouden worden overschreden als het asfalt niet vervangen zou worden. De A12 tussen Nieuwerbrug en knooppunt Oudenrijn is nu over 13,5 kilometer voorzien van stiller en duurzamer asfalt. De weg bestaat nu voor zo’n 60 procent uit hergebruikt asfalt.

Andere werkzaamheden

De afronding van de werkzaamheden betekent niet dat er nu niet meer gewerkt wordt aan de A12. Rijkswaterstaat kondigde eerder al aan dat meerdere snelwegen bij Utrecht in 2024 op de schop gaan, waaronder de A1, A2, A12, A27 en A28. Het gaat om grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de A1, A2, A12, A27 en A28.

Zo is de Galecopperbrug op zaterdag 6, 20 en 27 juli en zondag 21 en 28 juli in de richting van Arnhem volledig afgesloten voor verkeer. Verder wordt dit jaar het wegdek op de A2 vernieuwd en heeft de Leidsche Rijntunnel nieuwe verlichting gekregen.