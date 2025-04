Werkzaamheden aan Archimedeslaan begonnen; straat krijgt hergebruikt asfalt en dat is uniek in Utrecht

Het asfalt van de Archimedeslaan in Utrecht is oud en wordt momenteel vervangen. Volgens de gemeente gaat het om een ‘uniek’ project, want het nieuwe asfalt bestaat volledig uit hergebruikte materialen. “Dit asfaltmengsel is een nieuwe stap in het steeds duurzamer uitvoeren van onze projecten”, zegt de wethouder.

Eerder deze maand zijn de werkzaamheden aan de Archimedeslaan gestart. Het gaat om het deel tussen de Pythagoraslaan en de kruising met de Leuvenlaan en Sorbonnelaan. De bovenste laag van het asfalt wordt verwijderd en de nieuwe laag die wordt aangebracht bestaat uit een mengsel van oud asfalt dat op andere plekken is weggehaald en gebroken stenen die zijn gewonnen tijdens reparaties van treinsporen. Om er een mengsel van te maken wordt er bitumen aan toegevoegd dat in dit geval van het dak komt van de busremise die in 2023 is gesloopt.

Wethouder Susanne Schilderman noemt het mengsel een nieuwe stap om de stad duurzamer te maken. “Het sluit naadloos aan bij de circulaire ambities van Utrecht: een volledig circulaire stad in 2050. We vervangen als gemeente gemiddeld vijftienduizend vierkante meter asfalt per jaar. Dat is een oppervlakte vergelijkbaar met 33 basketbalvelden. Het asfaltmengsel van de Archimedeslaan bestaat volledig uit hergebruikte materialen, die onder andere uit onze eigen stad komen.”

Naast het vernieuwen van het asfalt van de Archimedeslaan, wordt ter hoogte van de Pisuisselaan de oversteek voor voetgangers en fietsers verbeterd. Er komt een zogenoemde middeneiland waardoor mensen in twee keer over kunnen steken. De verwachting is dat de werkzaamheden op 28 mei worden afgerond.