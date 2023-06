Werkzaamheden aan de Haverstraat in Utrecht gaan nieuwe fase in

Begin dit jaar zijn op de kruising van de Oudegracht en de Haverstraat werkzaamheden gestart. Een groot deel van het werk aan de leidingen is inmiddels voltooid, maar er is nog meer wat op de planning staat in dit project.

In januari dit jaar zijn de werkzaamheden aan de ondergrondse kelders op de kruising van de Haverstraat en de Oudegracht van start gegaan. Vanwege onder andere de slechtere staat van de kelders en de archeologische vondsten, zoals een spookkelder, liep dit eerste deel van het project vertraging op.

Alle kelders die bekend waren, zijn nu waterdicht gemaakt en hersteld (met uitzondering van de coating-laag). De Haverstraat tot huisnummer 19 zal voor 30 juli weer worden dichtgemaakt, behalve het gedeelte boven de spookkelder. Hier zal een hek omheen worden geplaatst. Daardoor zal het autoverkeer nog niet over het kruispunt kunnen rijden. De loopbruggen worden wel zoveel mogelijk verwijderd.

Wijziging van de planning

De gemeente Utrecht hoopt nog steeds dat de werkzaamheden in de Haverstraat voor het einde van dit jaar klaar zijn, maar de planning is wel aangepast. Fase 1 en 2 zullen volgens plan afgemaakt worden. Vervolgens wordt er eerst een noodleiding (voor warmte) aangelegd op de kruising van de Springweg. Dat duurt van 21 augustus tot en met 16 september.

De werkzaamheden zullen daarna in oorspronkelijke volgorde verdergaan. Dat houdt in dat er van 11 september tot 15 oktober wordt gewerkt ter hoogte van huisnummers 22 tot en met 49. Daarna zijn er werkzaamheden op het stuk tussen Haverstraat 49 en de kruising Springweg. Die duren als alles goed gaat van 16 oktober tot 17 december.

De ondergrond heeft na de werkzaamheden ongeveer een jaar nodig om ‘in te klinken’, oftewel compacter te worden. Daarna kan de gemeente beginnen met bestraten. Hierdoor kunnen er het komende jaar oneffenheden of kuilen in de straat ontstaan.

Spookkelder

Inmiddels is ook onderzoek gedaan naar de historische waarde van de zogenaamde spookkelder. De gemeente heeft besloten om de kelder te behouden, aangezien het historisch erfgoed is. Zodra er meer bekend is over de constructie van de spookkelder (met betrekking tot de belasting door het verkeer dat eroverheen rijdt), zal de gemeente besluiten of en hoe de kelder kan worden gebruikt. Daarvoor moet eerst worden gekeken hoe het zit met de belasting van het verkeer dat eroverheen rijdt. Het puin uit de kelder kan mogelijk worden verwijderd, zodat de oude plavuizenvloer weer zichtbaar wordt. Wat er verder met de kelder zal gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk.

Vervangen warmtenetaansluitingen

In mei is Eneco begonnen met het vervangen van de warmte-aansluitingen van de woningen. De huizen die zijn aangesloten op stadsverwarming kunnen tijdelijk geen gebruik maken van de verwarming. Mocht het toch koud worden, dan kunnen deze bewoners een elektrische kachel aanvragen bij de aannemer.