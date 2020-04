Werkzaamheden aan de Prinses Irenelaan in Zuilen afgerond

De werkzaamheden aan de Prinses Irenelaan in Zuilen zijn afgerond. Deze week is het laatste asfalt gestort en is de wegmarkering aangebracht.

De werkzaamheden waren onderdeel van een groter project om de verkeersveiligheid in de Utrechtse wijk Zuilen te vergroten. Zo is de maximumsnelheid nu 30 kilometer per uur, is de weg tussen de Zwanenvechtlaan en de J.M. de Muinck Keizerlaan aangepakt en is er een nieuwe brug in het Nifterlakepark geplaatst.

De laatste werkzaamheden in de buurt, moeten dit voorjaar worden afgerond. Het gaat dan om het asfalteren van het fietspad langs de Pionstraat en enkele werkzaamheden van Eneco aan de warmteleiding. Beide zullen niet veel verkeershinder veroorzaken, aldus de gemeente. Eneco gaat bewoners in de directe omgeving van de werkzaamheden op de hoogte brengen.