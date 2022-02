Werkzaamheden aan Geertestraat en Geertekerkhof in Utrecht beginnen later

De werkzaamheden aan de Geertestraat en een deel van het Geertekerkhof in de Utrechtse binnenstad beginnen later. De gemeente is door een bewoner benaderd met de vraag om de werkzaamheden uit te stellen, vanwege verbouwings- en onderhoudswerkzaamheden aan panden in de Geertestraat. De aanpak van de straten stond gepland voor 14 februari, maar is nu verschoven naar begin mei.

In de binnenstad gelden specifieke regels voor vrachtverkeer, waardoor leveranciers ander materieel inzetten om materialen aan te leveren en af te voeren. Als de gemeente de Geertestraat volledig afsluit – wat voor de werkzaamheden nodig is – is het voor de leveranciers ‘onmogelijk’ om de bouwmaterialen voor de verbouwing van de panden aan de Geertestraat aan te leveren. De geplande werkzaamheden zouden dan niet uitgevoerd kunnen worden.

Omdat de bestratingswerkzaamheden van de gemeente en de verbouwingswerkzaamheden van de bewoners niet tegelijk kunnen plaatsvinden, heeft de gemeente samen met de aannemer gekeken naar een nieuwe planning. De gemeente wil nu begin mei starten met de bestratingswerkzaamheden op de Geertestraat en een deel van de Geertekerkhof.

Werkzaamheden

De rijweg van de Geertestraat en het deel van het Geertekerkhof dat tussen de Springweg en de Geertestraat ligt, wordt in mei opnieuw aangelegd. Waar nodig worden ook de parkeerplaatsen hersteld.

Het werk is opgedeeld in drie fases. Eerst wordt ongeveer de helft van de Geertestraat ten opzichte van de Oudegracht aangepakt. Vervolgens is het tweede deel van deze straat aan de beurt en als laatst wordt het deel van het Geertekerkhof opnieuw bestraat. Zolang er gewerkt wordt zijn deze straten afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Ook parkeren bij beide straten is in deze periode niet altijd mogelijk.

