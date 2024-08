Werkzaamheden aan Haarrijnse Rading en Vleutensebaan in Utrecht: ‘Houd rekening met langere reistijd’

Het asfalt op zowel de Haarrijnse Rading als de Vleutensebaan in Utrecht is versleten en wordt daarom vervangen. Op maandag 19 augustus starten de werkzaamheden en als alles meezit is het werk op 14 september weer klaar. In deze periode moeten automobilisten en fietsers rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Het werk is opgedeeld in vier fases. In de eerste fase wordt het asfalt op de Vleutensebaan vanaf het kruispunt met de Parkzichtlaan tot en met het kruispunt met de Haarrijnse Rading vervangen. Er wordt zowel overdag als in de nacht gewerkt en de verwachting is dat het werk op dit deel op woensdag 21 augustus wordt afgerond.

Op diezelfde woensdag start fase twee. “We leggen nieuw asfalt op de Haarrijnse Rading vanaf het kruispunt met de Vleutensebaan tot en met het kruispunt met de Hindersteinlaan. In deze periode werken we overdag en ’s nachts”, schrijft de gemeente. Dit deel wordt zondag 25 augustus opgeleverd.

A2

Op maandag 26 augustus start de derde fase. Op de Haarrijnse Rading wordt vanaf de afrit van de A2 tot en met het kruispunt met de Hindersteinlaan, en in de richting van Vleuten nieuwe asfalt gelegd. Deze fase wordt maandag 2 september afgerond en een dag later beginnen de werkzaamheden aan de andere kant van de weg. “We leggen nieuw asfalt op de Haarrijnse Rading vanaf het kruispunt met de Hindersteinlaan tot de oprit A2/N230. We werken op de weg richting de A2/N230.” Op dit deel van de Hindersteinlaan wordt alleen overdag gewerkt.

De gemeente houdt bij deze planning wel een slag om de arm, want bij slecht weer kunnen de plannen veranderen. Tijdens de werkzaamheden zijn omleidingsroutes voor auto’s en fietsers. “Volg de gele borden langs de weg. Houd rekening met een langere reistijd”, aldus de gemeente. Voetgangers kunnen de werkzaamheden altijd passeren.