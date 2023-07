Werkzaamheden aan het Stationsplein in Utrecht vanwege lekkage in ondergelegen fietsenstalling

Vanwege een lekkage in de fietsenstalling onder het Stationsplein in Utrecht wordt momenteel een zogenoemde dilatatievoeg vervangen. De werkzaamheden duren tot 11 augustus en gaan gepaard met geluidsoverlast.

“We gaan herrie maken op het Stationsplein”, schrijft projectorganisatie CU2030 op sociale media. De voeg bevindt zich op het plein voor de ingang van de Albert Heijn tussen de natuursteen. Deze verbinding zorgt ervoor dat de materialen kunnen krimpen en kunnen uitzetten.

De huidige dilatatievoeg is beschadigd, waardoor er in de ondergelegen fietsenstalling water naar binnen sijpelt. “Dus gaan we de oude voeg eruit halen en dat moet met breek- en hakwerk. Oren dicht dus.”

Jaarbeursplein

Niet alleen de Stationspleinstalling heeft te maken met lekkage; ook de fietsenstalling aan de zijde van het Jaarbeursplein heeft te kampen met wateroverlast. Deze problemen worden momenteel aangepakt en als alles volgens planning verloopt wordt het werk in 2024 afgerond.