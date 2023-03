Werkzaamheden aan Laan van Puntenburg in Utrecht begonnen: ‘Een laan zoals een laan bedoeld is’

De herinrichting van de Laan van Puntenburg in Utrecht is begonnen. De laan maakt onderdeel uit van het project de Tuinen van Moreelse en moet het komende jaar een stuk groener worden. “Een laan zoals een laan bedoeld is”, schrijft projectorganisatie CU2030.



Het gebied tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetsstraat en de Catharijnesingel gaat het komende jaar flink veranderen. De transformatie begint met de aanpak van de Laan van Puntenburg. De laan krijgt drie groene ‘oases’ op verschillende plekken, met planten, groen en sfeerverlichting. Autoverkeer mag straks in twee richtingen op de rijbaan. Het gebied wordt een 30 kilometerzone zonder parkeerplaatsen. Fietsers kunnen hun rijwiel kwijt in de stallingen rond het station.

Elk van de tuinen aan de Laan van Puntenburg wordt begrensd met een haag of hekje, er komen zitplekken, brede wandelpaden en acht bomen zorgen voor schaduw en minder hittestress. Eén boom – tegenover de school – moet wijken, omdat die niet past in de nieuwe inrichting. De Laan van Puntenburg krijgt verder speciale rioolbuizen, met kleine gaatjes die ervoor zorgen dat regenwater de grond in sijpelt. Ook komen er wadi’s, verlaagde groene plekken die regenwater opvangen.

De herinrichting van de Laan van Puntenburg gebeurt in fases. Deze maand wordt het infiltratieriool aangelegd. In april en mei wordt gestart met de aanleg van de rijweg en voetpaden en in juni en juli wordt de stadsverwarming vervangen. In augustus en september begint de aanleg van het park en vanaf oktober worden de groenzones ingericht. De werkzaamheden moeten begin volgend jaar klaar zijn.