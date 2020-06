Werkzaamheden aan Moreelsehoek in Utrecht vandaag begonnen

De werkzaamheden aan de Moreelsehoek bij station Utrecht Centraal beginnen vandaag. De nieuwe groene hoek wordt een plek die voetgangers, fietsers en auto’s samen delen.

De Moreelsehoek ligt naast het Platform, tussen het Stationsplein en de Laan van Puntenburg. Vandaag wordt begonnen met het opnieuw leggen van het wegdek en het rode fietspad. Na de zomer zijn de taxistandplaatsen en de Kiss & Ride aan de beurt.

In september worden er trappen aangelegd vanaf het Stationsplein naar de Moreelsehoek. Ook komen er in het najaar 12 plantenbakken. In 11 bakken komt een boom en in één bak komen heesters. Hiervoor is gekozen omdat onder deze ene bak kabels en leidingen lopen die aangetast zouden worden door de wortels van een boom.

Volgens projectorganisatie CU2030 is het nieuwe ontwerp van de Moreelsehoek samen met bewoners, ondernemers en andere organisaties uit de omgeving gemaakt.