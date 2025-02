Werkzaamheden aan tramhaltes Galgenwaard en Kromme Rijn in Utrecht; beperkte dienstregeling

De tramhaltes Galgenwaard en Kromme Rijn in Utrecht worden vernieuwd. Hierdoor rijden de trams beperkt tussen vrijdagavond 14 februari en zondag 2 maart. Met deze herinrichting sluiten de haltes straks beter aan op de wensen van reizigers.

Er wordt zowel doordeweeks als in het weekend gewerkt. De overkappingen worden in de weekenden geplaatst (vrijdagavond 22.30 uur – maandagochtend 05.15 uur). Afwerking en de plaatsing van andere voorzieningen, zoals afvalbakken, in- en uitcheckpalen en lichtmasten, vinden doordeweeks plaats. Incidenteel kan er ‘s nachts worden gewerkt.

Van vrijdag 14 februari om 22.30 uur tot en met zondag 23 februari stopt de tram niet bij halte Galgenwaard. Reizigers kunnen gebruikmaken van halte Kromme Rijn. Van vrijdag 21 februari om 22.30 uur tot en met zondag 2 maart stopt de tram niet bij halte Kromme Rijn. Reizigers kunnen in- en uitstappen bij halte Galgenwaard.

Voetbalwedstrijd

Op zaterdag 1 maart is stadion Galgenwaard niet per tram bereikbaar vanwege de werkzaamheden. Bezoekers van de wedstrijd FC Utrecht – NAC Breda kunnen gebruikmaken van pendelbussen, die FC Utrecht speciaal voor deze wedstrijddag inzet.