Werkzaamheden aan Utrechtse Catharijnesingel uitgesteld vanwege winterweer

De werkzaamheden aan de Catharijnesingel onder Hoog Catharijne zijn uitgesteld vanwege het winterweer. De singel zou vanaf maandag voor zes weken dicht zijn voor autoverkeer, maar dat wordt dus opgeschoven.

Op de Catharijnesingel wordt het asfalt vervangen door een klinkerbestrating en de fiets- en voetpaden krijgen nieuw asfalt. De werkzaamheden zouden duren van 8 februari tot 19 maart, maar door de koude temperaturen kan en mag er niet in de grond worden gewerkt.

Door het uitstellen van het werk aan de Catharijnesingel, beginnen ook de werkzaamheden aan de Marga Klompébrug later. De werkzaamheden gaan van start als het weer minder koud is. Wanneer dat is, is nog niet bekend. “Zodra het weer minder koud is gaan we snel aan de slag. Tot dan, genieten ook wij van het mooie Utrecht onder een wit dekentje”, schrijft CU2030.