Werkzaamheden aan Utrechtse tramhaltes duren drie maanden en beginnen in juni

Het vernieuwen van de Utrechtse tramhaltes begint in juni en duurt drie maanden. De haltes moeten worden verlaagd, zodat ze geschikt worden voor de nieuwe trams die er gaan rijden. De nieuwe trams moeten met ingang van de nieuwe dienstregeling in 2021 gaan rijden.

De nieuwe trams zijn lager en langer dan de huidige trams op de lijnen naar Nieuwegein en IJsselstein. De haltes worden komende zomer geschikt gemaakt voor de 75 meter lange lagevloertrams. De nieuwe trams worden daardoor ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.

De werkzaamheden aan de haltes duren volgens de gemeente drie maanden, van juni tot augustus 2020. De provincie Utrecht kijkt nog naar mogelijkheden om de werkzaamheden sneller te laten gaan.

Haltes

De werkzaamheden verschillen per halte. De perrons van de haltes Jaarbeursplein, Graadt van Roggenweg, 24 Oktoberplein en P+R Westraven worden alleen verlaagd en langer gemaakt.

De halte 5 Meiplein verschuift en de perrons komen tegenover elkaar te liggen. De halte blijft ook toegankelijk vanaf de kruising van de Beneluxlaan met de Bernadottelaan.

Bij de Vasco de Gamalaan wordt het perron verlaagd en verlengd. Daarnaast wordt het westelijke perron verplaatst tegenover het oostelijke perron. Het langer maken van de westelijke halte kan niet, vanwege een bocht in het traject langs het Europaplein.

De halte Kanaleneiland-Zuid wordt verlaagd en verlengd. Beide perrons schuiven op richting de Ceylonlaan.

Geen trams

Tijdens de werkzaamheden rijden er op verschillende momenten geen trams op de trajecten. In plaats daarvan rijden er vervangende bussen. Dat gebeurt in vier fases.

Fase 1, 2 en 3 duren van april tot en met 4 juli. In deze periode zijn de werkzaamheden in Nieuwegein in IJsselstein. Daar rijden dan dus geen trams, maar bussen. Tijdens deze fases rijden vier keer per uur trams tussen Utrecht Centraal en P+R Westraven.

Fase 4 duurt van 4 juli tot en met 20 augustus. Tijdens deze periode is de hele trambaan buiten dienst. Op alle trajecten rijden dan vervangende bussen.

Nieuwe dienstregeling

Na de werkzaamheden wordt de lijn getest. Als alles volgens planning verloopt, kunnen reizigers bij de start van de nieuwe dienstregeling in 2021 met de nieuwe tram reizen tussen Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht-Zuid en Utrecht Science Park.

Ook kunnen tramreizigers vanuit Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht Zuid straks uitstappen bij Utrecht Centraal Centrumzijde.