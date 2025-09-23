Werkzaamheden aan Vechtdijkbrug in Utrecht; omleiding voor auto’s

De Vechtdijkbrug in Utrecht krijgt een onderhoudsbeurt. De werkzaamheden starten eind september en duren ongeveer vier weken. Op sommige momenten is de brug afgesloten voor auto’s.

De Vechtdijk loopt parallel langs de rivier de Vecht. Bij de aftakking naar de Klopvaart verbindt de Vechtdijkbrug de dijk. Deze kleine constructie is nu toe aan onderhoud. De gemeente schrijft dat de voegen tussen de stenen muren vervangen moeten worden. “Zo blijft de brug stevig en in goede staat.”

De werkzaamheden starten op maandag 29 september. Vanaf die datum tot en met vrijdag 3 oktober is de brug tussen 07.00 en 16.00 uur afgesloten voor autoverkeer. “Voor auto’s is een omleidingsroute via de Franciscusdreef, Carnegiedreef, Marnixlaan en Prins Bernhardlaan. De omleidingsroute staat ook ter plekke met borden aangegeven”, schrijft de gemeente. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de brug.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 24 oktober.

