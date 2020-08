Werkzaamheden aan Wittevrouwenstraat starten volgende week: afsluiting voor auto’s en fietsers

De herinrichting van de Wittevrouwenstraat start volgende week vanaf 1 september en zal in de derde week van oktober klaar zijn. Er komt onder meer een bredere stoep, meer groen en nieuwe verlichting. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor auto’s en fietsers.

De aanpassingen aan de Wittevrouwenstraat maken deel uit van de herinrichting van een deel van de binnenstad, waaronder de Voorstraat. Daar vinden sinds 6 mei dit jaar al werkzaamheden plaats.

In beide straten is er na de herinrichting meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Zo worden de stoepen verbreed en komt er een lange rode fietsstraat vanaf de kruising Voorstraat – Neude tot aan de kruising Wittevrouwenbrug – Wittevrouwensingel. Ook worden de autoparkeerplaatsen verminderd en komen er meer fietsparkeerplaatsen. Verder komen er bomen bij in zowel de Wittevrouwenstraat als de Voorstraat en komt er nieuwe verlichting.

Looppaden

Volgende week op 1 september vervangt Vitens eerst de waterleiding in de Wittevrouwenstraat en daarna begint de herinrichting. Woningen, winkels en horecazaken blijven bereikbaar via looppaden, maar voor ander verkeer is de straat tot de derde week van oktober niet bereikbaar.

Eind 2020

Aan de Voorstraat is inmiddels al drie maanden gewerkt en het deel tot aan de Plompetorengracht is al voor een groot deel klaar. Op het moment worden de nieuwe fietsvoorzieningen en prullenbakken geplaatst. In de week van 1 september wordt de onderlaag van het asfalt aangebracht tussen de Driftbrug en de Neude. Als alles volgens de planning van de gemeente goed verloopt, duren de werkzaamheden tot eind 2020.