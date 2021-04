Werkzaamheden begonnen om walmuur Oudegracht tijdelijk te stabiliseren Foto: Robert Oosterbroek

Een aannemer is begonnen met het plaatsen van damwanden om de walmuur tussen de Stadhuisbrug en Bezembrug in Utrecht te stabiliseren. Bij een eerdere inspectie bleek dat de walmuur in slechte staat is en dat er daarom noodmaatregelen nodig zijn.