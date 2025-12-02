Werkzaamheden bij Leidsche Rijntunnel in Utrecht; vanaf december extra reistijd

Rijkswaterstaat vernieuwt vanaf 5 december 2025 tot en met 9 maart 2026 de camera’s, het intercomsysteem en de brandblusinstallaties in de Leidsche Rijntunnel (A2). De werkzaamheden worden uitgevoerd in acht weekenden, waarbij telkens één tunnelbuis wordt aangepakt. Verkeer kan gebruik blijven maken van de andere buizen, maar moet wel rekening houden met een extra reistijd van ongeveer vijftien minuten.

Jaarlijks maken zo’n 68 miljoen voertuigen gebruik van de tunnel. “De systemen zijn nu twaalf jaar oud en bereiken het einde van hun levensduur”, meldt Rijkswaterstaat. Volgens de organisatie is vervanging noodzakelijk voor de veiligheid. “Daarmee houden we de tunnel veilig en betrouwbaar en voorkomen we dat deze onverwacht moet worden afgesloten.”

Nieuwe camera’s en directe verbinding

In de tunnel worden 286 nieuwe digitale camera’s geplaatst die scherpere beelden leveren en minder opslagruimte vragen dan de huidige analoge variant. De nieuwe apparatuur moet zorgen voor betere bediening en monitoring, waardoor wegverkeersleiders het verkeer nauwkeuriger kunnen volgen. Ook het onderhoud wordt efficiënter, omdat dankzij de camerabeelden precies zichtbaar is waar in de tunnel gewerkt moet worden.

Daarnaast worden nieuwe brandblussers geplaatst, omdat het huidige schuim PFAS bevat en volgens de wet vanaf 2026 niet meer mag worden gebruikt. Het intercomsysteem wordt eveneens vernieuwd en vervangen door digitale systemen die direct zijn verbonden met de verkeerscentrale, zodat er bij noodsituaties sneller contact gelegd kan worden.

Planning werkzaamheden

De eerste twee weekendafsluitingen staan gepland van vrijdag 5 december om 21.00 uur tot maandag 8 december om 05.00 uur en van vrijdag 12 december om 21.00 uur tot maandag 15 december om 05.00 uur.

In beide weekenden is de parallelbaan richting ’s-Hertogenbosch afgesloten tussen oprit Maarssen en afrit Utrecht-Papendorp. Doorgaand verkeer wordt in die periode over de hoofdrijbaan van de A2 geleid. De werkzaamheden staan gepland tot en met 9 maart 2026.