Werkzaamheden buitenruimte Post Utrecht maandag van start

De gemeente gaat maandag beginnen met het opnieuw inrichten van de buitenruimte rondom Post Utrecht aan de Neude. Tot begin maart zijn delen van de straten en het plein door werkzaamheden tijdelijk afgesloten.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Zo start de herinrichting met het bestraten van de Neude en het trottoir van de Potterstraat. Nadat dit is afgerond wordt de Drakenburgstraat afgehandeld.

De gemeente gaat ook de hoogteverschillen in de straten verminderen, zodat de toegankelijkheid van de nieuwe bibliotheek verbeterd. De verwachting is dat de werkzaamheden rond de officiële opening van Post Utrecht zijn afgerond. De opening van de nieuwe Centrale Bibliotheek staat gepland voor 13 maart.

Bomen

Halverwege januari worden er ook twee bomen op de Neude geplant. Het oorspronkelijke plan was om vier bomen te planten, maar doordat er begin december PFAS in de grond werd gevonden werd dat aantal gehalveerd naar twee.

De nieuwe bibliotheek

Sinds 2015 is er een hoop gebeurd in het voormalige postkantoor. Niet alleen de bibliotheek neemt haar intrek in het imposante gebouw. Er komt ook een fietsenstalling met 700 rekken, een café, restaurant, een foodmarket van Albert Heijn, buitenwinkel Bever, boekwinkel Broese, en de Deense winkelketen Søstrene Grene in het pand.