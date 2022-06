Werkzaamheden Galecopperbrug bij Utrecht beginnen en duren tot 2024; hinder verwacht en trajectcontrole aangepast

De werkzaamheden aan de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal op de snelweg A12 bij Utrecht gaan beginnen en duren tot 2024. Het is de op één na drukste brug van Nederland en Rijkswaterstaat verwacht dan ook de nodige verkeershinder.

De stalen kabels die het brugdek dragen – tuien genaamd – vertonen op de Galecopperbrug richting Arnhem roestvorming en naderen het einde van hun levensduur. Om de brug ook in de toekomst veilig te kunnen gebruiken worden deze tuien vervangen. Er wordt ook nog ander onderhoud uitgevoerd maar het vervangen van de tuinen is de grootste uitdaging.

Tot het eind van de werkzaamheden in 2024 zal oprit 16 Nieuwegein richting Arnhem volledig afgesloten zijn. Ook worden de rijstroken, zowel op de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan, richting Arnhem versmald en geldt er een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Voor sommige werkzaamheden is het nodig om in de nacht of in het weekend de Galecopperbrug richting Arnhem helemaal af te sluiten voor het verkeer.

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten de trajectcontrole op de snelweg aan te passen naar de nieuwe maximumsnelheid. Het aanpassen van een trajectcontrolesysteem vanwege werkzaamheden is nooit eerder gedaan.

Er is een speciale projectwebsite van Rijkswaterstaat waar nieuws over de werkzaamheden vermeld worden.