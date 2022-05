Werkzaamheden Geertestraat en Geertekerkhof in Utrecht gaan binnenkort van start

De Geertestraat en Geertekerkhof in de Utrechtse binnenstad gaan vanaf 23 mei op de schop. Eigenlijk zouden de werkzaamheden al eerder beginnen, maar die werden uitgesteld vanwege onderhoudswerkzaamheden aan panden in de Geertestraat.

Maandag 23 begint de gemeente met het herstraten van de hele Geertestraat en een deel van het Geertekerkhof. De bestratingswerkzaamheden gaan gebeuren in drie fases. Als eerste is de oostelijke helft van de Geertestraat aan de beurt, daarna de westelijke en vervolgens wordt het Geertekerkhof deels aangepakt. De werkzaamheden moeten op 17 juni worden afgerond.

Verkeer vanaf de Springweg kan gedurende de werkzaamheden via de Lange Smeestraat richting de Oudegracht rijden. Parkeren in de straat is dan niet mogelijk. Bewoners kunnen in deze periode hun huisvuil buitenzetten op plaatsen buiten de wegafsluiting.

De startdatum van de werkzaamheden stond aanvankelijk op Valentijnsdag, 14 februari, maar een bewoner kwam ertussen: de herstrating van de Geertestraat zou het voor de leveranciers ‘onmogelijk’ om de bouwmaterialen voor de verbouwing van de panden aan de Geertestraat aan te leveren.