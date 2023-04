Werkzaamheden Haverstraat in centrum Utrecht vertraagd vanwege spookkelder en ‘bijzondere’ elementen

De werkzaamheden op de hoek van de Oudegracht en de Haverstraat in het centrum van Utrecht hebben vertraging opgelopen. Dit komt onder meer door de vondst van de zogenoemde spookkelder en negentiende-eeuwse elementen én omdat de kelders in slechtere conditie verkeren dan vooraf werd gedacht.

Tijdens de werkzaamheden aan de Haverstraat, die begin dit jaar van start gingen, worden het riool en de stadswarmteleidingen vervangen en er wordt onderhoud uitgevoerd aan de waterleiding. Het project is in vier fases opgedeeld en volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden in september van dit jaar worden afgerond.

Tijdens de werkzaamheden in fase 1, op de hoek van de Haverstraat en de Oudegracht, zijn de werklieden op een aantal zaken gestuit waardoor het werk vertraging oploopt. Zo verkeren de kelders in slechtere staat dan verwacht, waardoor het restaureren en waterdicht maken meer tijd kost.

Spookkelder

Ook bleek tijdens het werk dat er achter een muur nog een ruimte zat, waarvan het bestaan onbekend was. De constructie van deze spookkelder moet versterkt worden zodat het verkeer er weer veilig overheen kan rijden. Tot slot zijn er ook ‘bijzondere’ negentiende-eeuwse elementen gevonden die gedocumenteerd moeten worden door de afdeling Erfgoed.

“Helaas zorgt dit voor vertraging van het gehele werk. We hebben te maken met historisch erfgoed en een grote kans op archeologische vondsten. Daarmee moeten we zorgvuldig omgaan”, schrijft de gemeente in een brief aan de omwonenden.

Slag om de arm

Vanwege deze verrassingen wordt fase 1 naar verwachting eind mei pas afgerond in plaats van eind april. Dat heeft ook gevolgen voor de rest van de planning. Nu lijkt het erop dat fase 4, het werk op de hoek van de Haverstraat en de Springweg, in december van dit jaar wordt afgerond, maar de gemeente houdt een slag om de arm.

“Vanwege de historische en archeologische waarde van het gebied, kunnen we enkel een voorlopige planning geven. We doen ons uiterste best om het gehele werk eind 2023 klaar te hebben.”

Koningsdag

Over een ruim een week zijn Koningsnacht- en dag. Op beide dagen worden rond de werkzaamheden verkeersregelaars en beveiligers ingezet op en rondom de loopbruggen. Dit wordt gedaan vanwege de veiligheid.