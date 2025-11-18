Werkzaamheden in Lunettenpark en Beatrixpark in Utrecht hervat; damsluisbrug bijna klaar

De komende maanden krijgt het gebied rondom Lunet III en IV, en het Lunettenpark in Utrecht meer vorm. Zo wordt in het Beatrixpark het groen rond de forten aangepakt. Aan de andere kant van het spoor wordt een wandelpad aangelegd en is de bouw van de damsluisbrug bijna afgerond.
Aan de oostkant van Utrecht wordt een nieuw openbaar park aangelegd. Dit Lunettenpark komt tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn, het spoor en de sportparken Koningsweg en Zoudenbalch te liggen. In en om het gebied liggen vier forten die deel uitmaakten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en sinds 2021 op de Unesco-Werelderfgoedlijst staan. Alleen de forten Lunet I en II liggen in het Lunettenpark. Lunet III en IV liggen aan de andere kant van het spoor in het Beatrixpark, maar deze twee forten worden vaak in één adem genoemd met het Lunettenpark.
In het gebied is al veel werk verricht. Zo zijn de vier monumentale bolwerken al gerestaureerd. Toch staat er nog wel het een en ander op de planning. Een deel van de werkzaamheden wordt alleen tussen november en maart gedaan, om de broedende vogels niet te storen. Deze werkzaamheden worden nu weer opgepakt.
Beatrixpark
Zo wordt nu onder meer flink gesnoeid rond Lunet III en IV. Als één type boom dominant is in het gebied worden er exemplaren gekapt, zodat er weer ruimte komt voor andere soorten. “Met dit onderhoud zorgen we er ook voor dat de forten weer goed te zien zijn. Dit is een belangrijk onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp van het Beatrixpark”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.
De werkzaamheden rond de forten in het Beatrixpark zijn verdeeld in drie fasen. De eerste fase begon in november 2024 en duurde tot en met maart van dit jaar. De tweede fase begint nu en de laatste start in november 2026.
Lunettenpark
Begin december start de aanleg van een wandelpad en natuurlijkvriendelijke oever langs de Oud Wulverbroekwetering. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie maanden.
Tot slot verwacht de gemeente dat de aanleg van de damsluisbrug op de Koningsweg eind deze maand wordt afgerond. “Het fietspad wordt later, in 2027, nog aangepast bij de herinrichting van de Koningsweg. Daarna wordt het mogelijk om met kano’s onder de brug door te varen”, aldus de gemeente Utrecht.
8 ReactiesReageren
Mooi dat die brug nu eindelijk af is en de weg weer opengaat, scheelt veel verkeer op die rare, gevaarlijke kruising bij De Moestuin.
De bomen in het Beatrixpark zijn niet alleen een ecosysteem (je kapt niet alleen een boom, maar het leefgebied van heel veel meer planten en dieren), ze houden ook geluid van de weg tegen. Tijdens het maken van de oorspronkelijke plannen voor het Beatrixpark reed daar veel minder verkeer.
Verder zijn de forten nu ook zo mooi omdat ze tussen mooie, hoge, volwassen bomen staan. Dus aub gemeente Utrecht: niet weer te rigoureus kappen. @pvdd laat je horen!
Het is nogal donker al die fietspaden, zeker nu het vroeg donker is.
Heb het Lunettenpark eens bekeken maar meer dan een paar weggetjes door het gebied is het niet.
Met stijgende verbazing het ik de bouw van de Damsluisbrug gevolgd. Eerst zou deze in augustus klaar zijn, maar nu na vele malen uitstel is deze dan bijna klaar. Het ontwerp van de brug is een ander punt: bewoners worden gedwongen gebruik te maken of van de snelweg, of van het chaotische kruispunt bij het stadium, want de Koningsweg wordt fietsstraat waarbij de toegang alleen voor “aanwonenden” is. Wie dat zijn is mij onduidelijk. Hoe dat straks moet als de brug opengesteld wordt en hoe er talloze fietsers, wandelaars en auto’s overheen gaan? Het fiespad is nu eigenlijk al te smal en de rare bocht die fietsers straks moeten maken naar de brug, waarbij fiets- en autoverkeer gemixt wordt lijkt erg onveilig. Of de gemeente sorteert voor op het afsluiten van de brug voor autoverkeer wat wel moet als het gevaar van aanrijdingen tussen auto en fietsverkeer onhoudbaar wordt. Welke partijen hebben eigenlijk vóór dit plan gestemd? Daar ga ik in ieder geval bij de komende verkiezingen niet op stemmen.
hou de Koningsweg wel open, zeker al alternatief, bij de brand van de fietshub kon niemand meer via de oostkant Utrecht in en uit komen, zelfs fietsers niet.
Ik zal het je verklappen @ Sander: GL/66 heten ze.
Is de nieuwe brug ook geschikt m de Koningsweg en m te bouwen tot een 4-baans autoweg?
Dat is hard nodig om de stad goed te bereiken met omliggende dorpen en steden.