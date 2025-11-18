Werkzaamheden in Lunettenpark en Beatrixpark in Utrecht hervat; damsluisbrug bijna klaar

De komende maanden krijgt het gebied rondom Lunet III en IV, en het Lunettenpark in Utrecht meer vorm. Zo wordt in het Beatrixpark het groen rond de forten aangepakt. Aan de andere kant van het spoor wordt een wandelpad aangelegd en is de bouw van de damsluisbrug bijna afgerond.

Aan de oostkant van Utrecht wordt een nieuw openbaar park aangelegd. Dit Lunettenpark komt tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn, het spoor en de sportparken Koningsweg en Zoudenbalch te liggen. In en om het gebied liggen vier forten die deel uitmaakten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en sinds 2021 op de Unesco-Werelderfgoedlijst staan. Alleen de forten Lunet I en II liggen in het Lunettenpark. Lunet III en IV liggen aan de andere kant van het spoor in het Beatrixpark, maar deze twee forten worden vaak in één adem genoemd met het Lunettenpark.

In het gebied is al veel werk verricht. Zo zijn de vier monumentale bolwerken al gerestaureerd. Toch staat er nog wel het een en ander op de planning. Een deel van de werkzaamheden wordt alleen tussen november en maart gedaan, om de broedende vogels niet te storen. Deze werkzaamheden worden nu weer opgepakt.

Beatrixpark

Zo wordt nu onder meer flink gesnoeid rond Lunet III en IV. Als één type boom dominant is in het gebied worden er exemplaren gekapt, zodat er weer ruimte komt voor andere soorten. “Met dit onderhoud zorgen we er ook voor dat de forten weer goed te zien zijn. Dit is een belangrijk onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp van het Beatrixpark”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

De werkzaamheden rond de forten in het Beatrixpark zijn verdeeld in drie fasen. De eerste fase begon in november 2024 en duurde tot en met maart van dit jaar. De tweede fase begint nu en de laatste start in november 2026.

Lunettenpark

Begin december start de aanleg van een wandelpad en natuurlijkvriendelijke oever langs de Oud Wulverbroekwetering. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie maanden.

Tot slot verwacht de gemeente dat de aanleg van de damsluisbrug op de Koningsweg eind deze maand wordt afgerond. “Het fietspad wordt later, in 2027, nog aangepast bij de herinrichting van de Koningsweg. Daarna wordt het mogelijk om met kano’s onder de brug door te varen”, aldus de gemeente Utrecht.