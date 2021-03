Werkzaamheden ‘Ledig Erf’ in centrum van Utrecht afgerond; verkeer hoeft niet meer om te rijden

De werkzaamheden aan de Tolsteegbrug, Tolsteegbarrière en Wijde Doelen in het centrum van Utrecht zijn afgerond. Dit betekent dat het verkeer weer gebruik kan maken van de wegen.

De Tolsteegbrug, Tolsteegbarrière en Wijde Doelen – in de volksmond ook wel Ledig Erg genoemd – moesten worden aangepakt omdat het steeds drukker werd in het gebied. Dat kwam onder meer door station Vaartsche Rijn, de ontwikkeling van Rotsoord en het Museumkwartier.

De herinrichting van de Tolsteegbrug begon op 11 januari van dit jaar, maar daarvoor was het werk aan de Tolsteegbarrière al begonnen. In november 2020 stuitte de aannemer op een grote betonplaat die onder het wegdek lag.

Men dacht in eerste instantie dat het een overblijfsel was van een trambaan die ooit door het gebied liep. Dit bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Vanwege de vondst liepen de werkzaamheden echter wel vertraging op. Daarvoor werden ook al restanten van de voormalige Tolsteegpoort gevonden.

Nu is het werk afgerond. Het fietspad dat ooit loslag op de Tolsteegbrug, is nu onderdeel van de rijbaan. Ook zijn de trottoirs iets breder geworden en de rijbaan iets smaller. De opstapplek voor de elektrische buslijn 2 is verplaatst van de Tolsteegbrug naar de Wijde Doelen.

Ook op de Tolsteegbarrière en Bijlhouwerbrug is meer ruimte gekomen voor voetgangers, gevelterrassen en fietsparkeerplekken. De drie autoparkeerplekken op de Tolsteegbarrière en Bijlhouwerbrug zijn verdwenen, maar de twee gehandicaptenparkeerplaatsen bestaan nog wel.

Vrijdag werden ook de werkzaamheden aan de Catharijnesingel afgerond. Automobilisten kunnen nu weer rechtstreeks van het Ledig Erf naar de Amsterdamsestraatweg rijden.