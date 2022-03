Werkzaamheden Mereveldseweg in Utrecht liggen stil door onverwachte boomwortels

De gemeente Utrecht heeft de werkzaamheden aan de Mereveldseweg tijdelijk stilgelegd, omdat de wortels van omstaande bomen dichter aan het oppervlak bleken te zitten dan voorzien. De werkzaamheden moeten zo snel mogelijk weer opgepakt worden, laat de gemeente weten.

De Medeveldseweg ligt in puin. Volgens een lezer is de krant niet bezorgd en werd ook het huisafval niet opgehaald. De werkzaamheden aan de opengebroken weg liggen stil, door onvoorziene omstandigheden: de boomwortels van bomen in de omgeving liggen dichter aan de oppervlakte dan voorzien.

“We onderzoeken momenteel hoe we verder kunnen. We verwachten hier deze week of volgende week een goed beeld van te hebben”, laat de gemeente weten in een reactie. “Omwonenden krijgen dan een nieuw wijkbericht, met daarin ook de gevolgen voor de planning.”

Bereikbaarheid

Vooralsnog is de Mereveldseweg inderdaad een puinweg. Volgens de gemeente zijn de huizen en voorzieningen met de auto nog wel bereikbaar. Dat zou ook gelden voor de golfbaan en de evenementenlocatie aan de Mereveldseweg.

Het vuilnis is in de eerste week van de werkzaamheden volgens de gemeente ‘per abuis’ niet opgehaald. Sindsdien zou de vuilniswagen weer gewoon volgens de regeling rijden.

