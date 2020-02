Werkzaamheden Oudwijkerdwarsstraat deze maand van start Oudwijkerdwarsstraat. Bron: Google Maps

De werkzaamheden in de Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht gaan halverwege deze maand van start. Het doel is om de straat groener en verkeersveiliger te maken. Alle werkzaamheden moeten begin 2021 zijn afgerond.