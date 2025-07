Werkzaamheden rond Rubenslaan in Utrecht: deze zomer meerdere afsluitingen en omleidingen

De gemeente Utrecht voert van 14 juli tot en met 16 augustus 2025 onderhoud uit aan het asfalt van de Rubenslaan en Adriaen van Ostadelaan. Ook worden rioolputten vervangen en enkele fietsoversteken aangepast. De werkzaamheden vinden plaats in vijf fasen, verspreid over vijf weken, en worden bewust in de zomervakantie uitgevoerd om de overlast te beperken.

Tijdens de eerste twee fasen – van 14 juli tot en met 28 juli – blijven de Rubenslaan en de Adriaen van Ostadelaan bereikbaar, maar in de weken daarna zijn delen van deze straten tijdelijk afgesloten.

Afsluitingen

Van maandag 28 juli tot en met vrijdag 1 augustus worden de kolken aan de Adriaen van Ostadelaan vervangen. De rijbaan richting de Waterlinieweg is dan afgesloten. De parkeerplaatsen aan deze kant zijn niet te gebruiken. Autoverkeer wordt omgeleid via Vossegastelaan en Laan van Minsweerd. Fietsers via de Bosboomstraat.

Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 augustus is de Rubenslaan afgesloten voor verkeer, omdat het asfalt wordt vervangen. Autoverkeer wordt omgeleid o.a. via Waterlinieweg, ‘t Goylaan en Briljantlaan. De huizen aan de Rubenslaan zijn bereikbaar via de parallelstraat. Fietsverkeer richting Koningsweg wordt omgeleid

Van maandag 11 t/m zaterdag 16 augustus wordt het asfalt vervangen van de Adriaen van Ostadelaan. De straat is afgesloten voor verkeer. Er gelden meerdere omleidingen richting Waterlinieweg en Tamboersdijk.

Parkeren bij ziekenhuis

De parkeerplaats van het Diakonessenhuis aan de Rubenslaan is tussen 21 juli en 16 augustus minder goed bereikbaar. De route naar de parkeerplaats via de A. van Ostadelaan wordt aangegeven met pijlborden ‘Ziekenhuis Diak ’.

Aangepaste busroute

Ook buslijnen 9, 29 en 41 rijden tijdelijk een aangepaste route. Verschillende haltes komen tijdelijk te vervallen. De Bushaltes Utrecht Diakonessehuis-Zuid en halte Utrecht Ina Boudier-Bakkerlijn zijn niet bereikbaar van 4 tot en met 9 augustus. Bushalte Utrecht Diakonessehuis-Noord is van 11 tot en met 16 augustus niet bereikbaar. Kijk voor actuele informatie op u-ov.info.

Er kan geluidsoverlast zijn tijdens het frezen en asfalteren, maar de werkzaamheden blijven binnen de geldende geluidsnormen.