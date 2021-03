Werkzaamheden Sportpark Vechtzoom lopen jaar vertraging op na vondst vleermuishol

De herinrichting van Sportpark Vechtzoom in de Utrechtse wijk Overvecht loopt een jaar vertraging op. Tijdens de werkzaamheden is een boom aangetroffen waar mogelijk vleermuizen in verblijven. Deze boom mag nu niet gekapt worden.

Sportpark Vechtzoom wordt momenteel opnieuw ingericht. Er worden twee hockeyvelden en twee voetbalvelden aangelegd. De plek moet straks ruimte bieden aan een voetbal-, hockey- en frisbeevereniging.

Holte

De aannemer is eind februari van dit jaar gestart met de werkzaamheden. Zo moet er onder andere een aantal bomen gekapt worden. In de omgevingsvergunning staat echter dat de uitvoerder eerst een bomencontrole moet doen voordat het rooien kan beginnen. “Tijdens deze controle is één boom aangetroffen met daarin een voor een vleermuis geschikte holte”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Met een speciale camera is vastgesteld dat er op dit moment geen vleermuizen in de boom zitten, maar dat wil nog niet zeggen dat de dieren geen gebruik maken van de holte. Daarom mag de boom met de holte en een ononderbroken bomenrij als vliegroute naar die boom, nog niet gekapt worden en moet er extra onderzoek worden gedaan. “Dit ligt vast in de Wet natuurbescherming.”

Onderzoek

Het onderzoek wordt tussen mei en september van dit jaar gedaan. Als blijkt dat vleermuizen geen gebruik maken van de holte, mag de boom gekapt worden. Als er wel dieren worden aangetroffen is een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig.

De bomen in kwestie staan aan de rand van de plek waar het natuurgras van het voetbalveld moet komen. Het inzaaien van dit gras moet in het voorjaar gebeuren. Omdat dit nu pas in het voorjaar van 2022 gedaan kan worden, lopen de werkzaamheden dus een jaar vertraging op. “Er is naar verwachting een volledig natuurgrasveld gereed in augustus 2022.”