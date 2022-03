Werkzaamheden Westerkade in Utrecht begonnen met wegslepen van auto’s

De werkzaamheden aan de Westerkade zijn woensdagochtend begonnen, maar blijkbaar was daar nog niet iedereen op de hoogte van. Meerdere auto’s stonden nog geparkeerd langs de weg en moesten weggesleept worden.

Er worden deze periode onder meer 11 amberbomen verplaatst van de Ooster- en Westerkade naar de wijk Leeuwesteyn. Ook wordt gestart met het voorbereidend werk aan kabels en leidingen onder deze bomen.

Op verschillende borden langs de Westerkade was te lezen dat het vanaf 23 maart verboden was auto’s in de straat te parkeren. Meerdere automobilisten hadden hun voertuig echter toch langs de kade geparkeerd. Een bergingsbedrijf moest daarom aan de slag om enkele voertuigen te verplaatsen.

Later dit jaar worden er ook nog 19 essen langs de Ooster- en Westerkade gekapt. Uiteindelijk worden beide kades opnieuw ingericht. De nadruk komt te liggen op fietsers en voetgangers, en de auto is er straks te gast.

