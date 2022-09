Wervenherstel in Utrecht in nieuwe fase: werkzaamheden aan muur en werf tussen Jacobi- en Viebrug klaar

De werkzaamheden aan de walmuur en de werf op het stuk Oudegracht tussen de Jacobibrug en de Viebrug zijn klaar. De herstelde walmuur is 149 meter lang en daarmee een van de langste rakken – een deel van een werf tussen twee bruggen – van de Oudegracht. Wethouder Rachel Streefland legde donderdag samen met twee buurtbewoners de laatste stenen in de werf.

De werkzaamheden aan de Utrechtse werven begonnen al jaren geleden en hebben inmiddels al vele miljoenen gekost. Het project is opgedeeld in verschillende gebieden, zogenoemde rakken. Het herstel van de walmuur tussen de Jacobibrug en de Viebrug aan de oostkant begon ongeveer een jaar geleden. De muur lijkt op de oude walmuren, maar is gemaakt van prefab-onderdelen, die op de fundering zijn geplaatst. Die fundering bestaat uit buispalen die in de oude walmuur zijn geschroefd.

Nu de werkzaamheden tussen de Jacobibrug en de Viebrug klaar zijn, is in totaal 3.409 meter walmuur aan de Oudegracht hersteld. In oktober gaan de werkzaamheden verder aan de andere kant van de Viebrug, op het stuk tussen de Viebrug en de Jansbrug. Vanwege het vaar- en terrasseizoen worden de werkzaamheden in twee delen uitgevoerd. In het voorjaar van 2024 moet het stuk tussen de Viebrug en de Jansbrug afgerond zijn. In totaal moet nog 411 meter walmuur aan de Oudegracht hersteld worden.

Volgens de gemeente is het voor de werkzaamheden soms nodig om bomen te kappen. Dat wordt gedaan als de boom een onveilige situatie veroorzaakt of het erfgoed beschadigt. Als er een boom gekapt wordt, komt daar volgens de gemeente een nieuwe boom voor in de plaats. Tussen de Jacobibrug en de Viebrug zijn vier bomen gekapt, die komende winter terug worden geplant. Voor de start van de werkzaamheden tussen de Viebrug en de Jansbrug moeten zeven bomen worden gekapt, waar zeven bomen voor terugkomen in het wervengebied.

