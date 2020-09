Westnijlvirus aangetroffen bij grasmus in Haarzuilens in Utrecht

Een grasmus is positief getest op het westnijlvirus bij Vogelringstation de Haar in Haarzuilens. Het is voor het eerst dat onderzoekers het virus in Nederland aantreffen, laat het RIVM weten.

Al sinds 2018 testen onderzoekers vogels in Nederland op het westnijlvirus, laat een woordvoerder van het RIVM weten. De ziekte verspreidt zich sinds enkele jaren steeds verder in Europa. Het zijn niet vogels, maar muggen die de ziekte overdragen. Ze kunnen het virus ook overdragen op mensen. Vogels en mensen zelf zijn echter geen verspreiders van het westnijlvirus.

Het RIVM controleert op het westnijlvirus, omdat dit in een zeldzame gevallen ernstige ziekten kan veroorzaken. Vooral bij ouderen, zegt de woordvoerder, kunnen na besmetting met het virus het risico lopen dat zij een neurologische ontwikkelen. Bij besmetting is de kans op ernstig ziek worden 1 procent. Echter, 80 procent van de besmette mensen merkt helemaal niets van het virus.

Uilen

Voor sommige vogelsoorten kan het westnijlvirus ook een gevaar vormen. Met name sommige uilen zijn gevoelig voor de ziekte. Het onderzoeken van de vogels noemt de woordvoerder een intensieve klus. Hiervoor moeten de onderzoekers de vogels vangen en controleren op verschillende ziektes. Dat is inmiddels bij 2.400 vogels gedaan, maar dat is maar een fractie van de hoeveelheid vogels die boven Nederland vliegt. Het is dus niet te zeggen hoeveel vogels het virus nu bij zich dragen.

De woordvoerder van het RIVM zegt dat bij dit virus de kans erg klein is dat er grote uitbraken komen. Het kan volgens hem best zo zijn dat er komende jaren wat mensen besmet raken met het virus. Maar mensen hoeven zich geen grote zorgen te maken vanwege vogels of muggen in hun omgeving.