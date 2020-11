Westnijlvirus bij nog eens vijf personen in de regio Utrecht aangetroffen

Het Europees Centrum voor ziektepreventie- en bestrijding heeft laten weten dat er nog eens vijf personen in de regio Utrecht besmet zijn geraakt met het westnijlvirus. Eerder werd al gemeld dat een Utrechter de eerste persoon was in Nederland waarbij bekend was dat hij het virus had.

Westnijlkoorts wordt veroorzaakt door het westnijlvirus. Dit virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Het virus kan ook op de mens en op sommige andere zoogdieren, zoals paarden, worden overgedragen.

In oktober is voor het eerst een besmetting met het westnijlvirus gevonden bij een patiënt in Nederland. Dit ging om een Utrechter die het virus waarschijnlijk ook in deze regio opgelopen heeft. Daarop besloot bloedbank Sanquin het bloed dat in regio Utrecht is gedoneerd te testen op het westnijlvirus.

In Utrecht zijn in augustus en september 2020 ook vogels en muggen gevonden met het westnijlvirus.

Als mensen besmet raken gebeurt er in de meeste gevallen niets, 80 procent krijgt geen klachten. Toch kan het bij sommige mensen toch zorgen voor ernstige klachten.