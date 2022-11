Wetenschappers UMC Utrecht: ‘Reuk en smaak na coronabesmetting komen vanzelf weer terug’

Wetenschappers van onder meer het UMC Utrecht hebben de eerste resultaten van het onderzoek naar reuk- en smaakverlies door corona bekendgemaakt. Reuk- en smaakverlies als gevolg van een coronabesmetting worden vanzelf weer beter, is te lezen in de eerste publicatie.

Het UMC Utrecht ontving in 2021 een financiering voor verschillende onderzoeken naar een betere behandeling voor ex-coronapatiënten. Een van de onderzoeken was gericht op het verlies van reuk of smaak als gevolg van een coronabesmetting. Zo werd er gekeken of het medicijn prednisolon de reuk en smaak van een patiënt sneller zou kunnen terugbrengen.

Niet echt, zo blijkt nu uit de eerste onderzoeksresultaten. “De resultaten van ons onderzoek laten zien dat er geen grotere verbetering in de reuk is bij patiënten die zijn behandeld met het medicijn prednisolon ten opzichte van de patiënten die een placebo hebben gekregen”, vertelt KNO-arts Digna Kamalski.

Goed nieuws

Vanuit het UMC Utrecht leidde Kamalski het onderzoek naar de mogelijke remedie prednisolon. “Wel zien wij dat de reuk van beide groepen patiënten van nature – vanzelf – blijft verbeteren, ook lang nadat de coronabesmetting heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk goed nieuws.”

Het onderzoek naar prednisolon als medicijn tegen reukverlies na een coronabesmetting is voor nu afgerond, laat Kamalski weten, maar er komt een vervolg. “We hebben alle patiënten uitgenodigd om na één jaar nogmaals te meten, we zijn namelijk erg geïnteresseerd te weten of deze verbetering aanhoudt.”

Team

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van wetenschappers en experts van UMC Utrecht, Wageningen University & Research, het Reuk- en smaakcentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei en patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis.nl. Het onderzoeksproject is gefinancierd door ZonMW.

