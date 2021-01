Wetenschappers Universiteit Utrecht onderzoeken gestrande potvis op Vlieland

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht (UU) zijn zaterdag naar Vlieland afgereisd om een gestrande potvis te onderzoeken. Het dier spoelde donderdag aan op het Friese eiland.

Bij Omrop Fryslân is te lezen dat het om een jong mannetje van 13,6 meter gaat. Vrijdagochtend is de onderkaak van de potvis al weggehaald met behulp van Rijkswaterstaat. Dit deel van het dier is namelijk roofgoed.

Zaterdag zijn wetenschappers van UU en Naturalis aan de slag gegaan. Hoe de potvis is overleden is nog niet bekend. “De Universiteit Utrecht doet de pathologie, dus zij kijken naar de organen, doodsoorzaak en eventuele ziektebeelden. En de maaginhoud gaat naar de Wageningen Universiteit, om te kijken of er bijvoorbeeld plastic in zit en om te onderzoeken wat ‘ie gegeten heeft”, zei Pepijn Kamminga van Naturalis tegen Omrop Fryslân.

Kettingzaag

Bij het onderzoek is groot geschut ingezet. Zo werd onder andere gebruikgemaakt van een tractor, shovel, graafmachine en kettingzaag. Met de zaag werd de potvis in stukken gesneden, zodat het dier vervolgens in delen kan worden vervoerd.

Er is tot dusver nog niks bijzonders aangetroffen. De enige conclusies die zijn getrokken is dat het dier redelijk lang is en dat hij goed in het spek zit.

Bekijk foto’s van de operatie op de website van Omrop Fryslân.