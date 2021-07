Wetenschappers Universiteit Utrecht reizen af naar Zeeland om dode vinvis te onderzoeken

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht (UU) gaan naar Terneuzen om een dode vinvis te onderzoeken. Het 15 meter lange dier werd in de nacht van maandag op dinsdag levenloos aangetroffen op de boeg van een schip.

De precieze doodsoorzaak van de vinvis is nog niet bekend, dat is een van de dingen die het onderzoek moet gaan uitwijzen. Naast onderzoekers van de afdeling Diergeneeskunde van de UU zullen ook wetenschappers van Naturalis naar de Zeeuwse stad afreizen.

De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) schrijft dat de vinvis in de sluizen van Terneuzen werd opgemerkt. Het dier is vervolgens uit het water getakeld en ligt nu op de kade.

Op foto’s is te zien dat de vinvis behoorlijk gehavend is. Of de verwondingen veroorzaakt zijn door de aanvaring is ook nog niet bekend. Tijdens het onderzoek moet meer duidelijk worden over de geschiedenis van het dier.