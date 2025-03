Tentoonstelling van het ROC over inclusieve zorg in Utrecht geopend: ‘Iedereen is anders’

Wethouder Dennis de Vries (mbo) heeft maandagochtend een tentoonstelling over inclusiviteit in de zorg geopend. Dat deed hij op het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. Met de expositie moeten studenten, zorgprofessionals en andere Utrechters aan het denken worden gezet over diversiteit in de zorg.

In de tentoonstelling van het ROC zijn verschillende verhalen uit de spreekkamer te zien en lezen. Want, zo zegt de onderwijsinstelling: “De zorgverlener moet voldoende kennis hebben over diversiteit in zorgvragen en zich ervan bewust zijn dat iedereen anders is.”

Dat is volgens het ROC op dit moment nog niet altijd vanzelfsprekend. “Als patiënt is het belangrijk om informatie te delen, zodat de zorgverlener ervan op de hoogte is wat jou uniek maakt.”

Maar diversiteit en inclusie werken ook de andere kant op, zegt Jos van der Eijk, directeur van het Gezondheidszorg College. “Zo komen ze (studenten, red.) bijvoorbeeld in aanraking met patiënten die alleen behandeld willen worden door een man of juist alleen door een vrouw. Het is belangrijk dat studenten dat snappen en mee leren omgaan.”

Bewustzijn

Volgens het ROC is het belangrijk dat er meer bewustzijn wordt gecreëerd over het belang van diversiteit. “De gezondheidszorg is van oorsprong gebaseerd op onderzoek naar het lichaam van een witte hetero man. Inmiddels weten we dat veel factoren van invloed zijn op onze gezondheid en dat deze historische kennis niet altijd op iedereen van toepassing is.”

“We maken in ons leven andere dingen mee. Door deze verschillen hebben sommige groepen een groter risico op bepaalde gezondheidsklachten dan anderen.”

De tentoonstelling is een initiatief van WOMEN Inc., Rutgers en COC Nederland. Tot en met donderdag 17 april is de expositie te bekijken bij het Gezondheidszorg College aan de Vondellaan.