Wethouder de Vries reist namens Utrecht naar Boedapest voor Pride-mars

Wethouder Dennis de Vries, locoburgemeester van Utrecht, reist namens de Domstad af naar Boedapest. Dit weekend is er een Pride-mars in de Hongaarse stad die verboden wordt door het parlement. Daarop riep de burgemeester van Boedapest de internationale gemeenschap op om deel te nemen aan de mars.

Burgemeester Karácsony van Boedapest verstuurde uitnodigingen naar verschillende burgemeesters en politici om de Pride-mars in Hongarije bij te wonen. Onder andere burgemeester Halsema en staatssecretaris Paul (emancipatie) stemden toe om mee te lopen, al had die laatstgenoemde wel een aantal voorwaarden.

Mensenrechtenstad

Namens Utrecht loopt locoburgemeester de Vries mee. Zo schrijft hij naar de gemeenteraad: “In Utrecht hebben we onlangs op feestelijke wijze de jaarlijkse Pride gevierd. Deze parade wordt elk jaar in talloze steden in Europa en over de hele wereld gehouden om de emancipatie van de lhbtqia+-gemeenschap te vieren en als symbool voor een vrijheid die nog lang niet overal vanzelfsprekend is.”

De oproep van de Hongaarse burgemeester Karácsony resoneert in het bijzonder voor Utrecht, zegt De Vries: “In Utrecht Mensenrechtenstad en als Europese hoofdstad

van Inclusie en Diversiteit geven wij hier gehoor aan. Dit weekend reis ik als locoburgemeester samen met de gemeentesecretaris en samen met een delegatie van Nederlandse bestuurders en politici af naar Boedapest om de vrijheid van de lhbtqia+-gemeenschap te vieren en internationale solidariteit te tonen met de uitdagingen waar de gemeenschap, ook in Europa, nog altijd voor staat.”

Wel of niet verboden

Het was lange tijd de vraag of de Pride-mars in Boedapest nou wel of niet verboden was. Het Hongaarse parlement verbood de mars door middel van wetgeving die eerder dit jaar is ingegaan. Burgemeester Karácsony wilde de optocht via een omweg alsnog door laten gaan. Hij zei dat het ging om een gemeentelijk evenement, waardoor er geen toestemming van de autoriteiten nodig zou zijn.

Uiteindelijk heeft de Hongaarse politie de knoop doorgehakt op basis van wetgeving. Zij hebben toen besloten dat de mars niet door mocht gaan, omdat het onvermijdelijk zou zijn dat minderjarigen in aanraking komen met uitingen die in strijd zijn met de wet. Dat zei de politie in een verklaring die is geciteerd door Hongaarse media. Burgemeester Karácsony zei eerder al dat hij het verbod zou negeren.