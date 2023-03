Wethouder Eerenberg legt na vijftien jaar herinrichting symbolische laatste steen in Catharijnesingel in Utrecht

Na jaren is de de hele herinrichting van de openbare ruimte langs de Catharijnesingel dan bijna af. Naar verwachting is de straat langs de singel vrijdag 17 maart vanaf 16.00 uur weer volledig open voor auto’s. Wethouder Eelco Eerenberg legde vrijdag symbolisch de laatste steen. Eerder was het plan dat de herinrichting in 2022 zou worden afgerond, maar in januari werd bekend dat dit werd uitgesteld naar maart 2023.

De laatste stenen bij het kruispunt bij de Marga Klompébrug en het Moreelsepark worden gelegd. Daarna is het project, dat zo’n vijftien jaar duurde, afgerond. Wethouder Eerenberg legde daarom, samen met Johan, de projectleider bij wegenbouwbedrijf D. van der Steen, de laatste steen.

Johan is sinds 2014 betrokken bij het project, eerst als werkvoorbereider en later als projectleider. “De weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de werkzaamheden. Vorig jaar januari hadden we bijvoorbeeld te maken met extreme vorst. Hierdoor liep het werk uit”, aldus de projectleider. “Ook werd er gedurende de herinrichting gekeken naar de archeologie in de grond, maar er zijn geen ‘spannende’ vondsten gedaan.”

Sophie is omgevingsmanager bij het bouwbedrijf en sinds drie jaar betrokken bij de herinrichting van de singel. “Wat ooit op de tekentafel is begonnen, dat is er nu”, vertelt ze. “Ik nam wekelijks een kijkje bij het project. Ik ga de plek wel een beetje missen hoor.”

Groener

Eerder dit jaar werden er zestien bomen geplant aan de Catharijnesingel, onderdeel van de herinrichting. De bomen moeten er voor zorgen dat de singel er een stuk groener bij staat.