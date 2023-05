Wethouder Eerenberg tijdens bezoek minister Hugo de Jonge; elektrische deelmobiliteit ‘onmisbaar’ in gebiedsontwikkeling Utrecht

Elektrische deelmobiliteit is volgens wethouder Eelco Eerenberg ‘onmisbaar’ en de ‘sleutel tot succes’ voor gebiedsontwikkeling in Utrecht. Doordat ruimte schaars is in Utrecht, is elke parkeerplaats minder in nieuwe woonwijken ‘pure winst’. Dit vertelde Eerenberg toen hij samen met minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Vivianne Heijnen een bezoek bracht aan de wijk Wisselspoor, die op dit moment in ontwikkeling is.

Het oude bedrijventerrein van NS langs de 2e Daalsedijk wordt omgebouwd tot de nieuwe woonwijk Wisselspoor. Het eerste gedeelte is al klaar, maar het grootste stuk moet nog gebouwd gaan worden. Er komen meer dan duizend woningen, verschillende bedrijfsruimtes en horeca. Op dit moment zijn 122 woningen, een parkeergarage, 1.450 vierkante meter commerciële bedrijfsruimtes en het gebouw voor de horecazaak opgeleverd.

Wisselspoor ligt ingeklemd tussen het spoor en de 2e Daalsedijk, waarachter de Amsterdamsestraatweg ligt. Het eventuele verkeer naar de wijk moet dus door smalle straatjes komen. Daarom werd in de plannen, die dateren van 2015, al gesproken over een autoluwe en zelfs gedeeltelijk autovrije woonlocatie. Ook moest er deelmobiliteit komen. Hoewel dit tegenwoordig gemeengoed lijkt bij nieuwe grote gebiedsontwikkeling in Utrecht, was dit toen vrij nieuw.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Bezoek

Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Vivianne Heijnen kwamen woensdag op bezoek in het gedeelte van Wisselspoor dat al af is. Een van de redenen was dat er in deze wijk bij aanvang direct elektrische deelauto’s klaarstonden voor de bewoners. De deelauto’s, van het Utrechtse bedrijf We Drive Solar, moeten ervoor zorgen dat minder bewoners een eigen auto willen en het daardoor geen probleem is om de auto zoveel mogelijk te weren uit de openbare ruimte. “De keuze voor een eigen auto moet eigenlijk helemaal niet meer zo logisch zijn”, aldus Robin Berg van We Drive Solar die aanwezig was bij het bezoek.

Tekst gaat verder onder afbeelding

In nieuwere gebiedsontwikkelingen in Utrecht – zoals Merwede, Beurskwartier en Cartesius – wordt dit concept ook overal doorgevoerd, deels ook op veel grotere schaal. Het eigen autobezit moet ontmoedigd worden en deelmobiliteit moet zoveel mogelijk de norm worden.

Het heeft volgens wethouder Eelco Eerenberg voor een groot deel te maken met ruimte. “Ruimte is schaars in Utrecht. We willen dat mensen wonen in wijken met voorzieningen, met ruimte om te spelen en met veel groen. Elke parkeerplek die niet aangelegd hoeft te worden, is pure winst.” Wel blijft het volgens Eerenberg belangrijk om een alternatief te bieden: “Daarbij is deelmobiliteit de sleutel tot succes. Daarmee kan een enkele auto meerdere huishoudens bedienen. Ook kan dit een stuk goedkoper zijn dan een eigen auto bezitten.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Buffer elektrische auto’s

Dan zit er ook nog een heel ander aspect aan elektrische deelauto’s wat maakt dat ze in de toekomst heel handig kunnen zijn. De accu’s van de voertuigen kunnen namelijk als buffer dienen waarin stroom wordt opgeslagen. In de wijk liggen op bijna alle daken zonnepanelen, maar door netcongestie (het stroomnet is dan vol waardoor de opgewekte stroom eigenlijk nergens heen kan) draait het zonne-energiesysteem in de wijk maar op halve kracht.

De techniek waarmee stroom lokaal kan worden opgeslagen in de accu’s van elektrische auto’s en weer gebruikt kan worden door de bewoners in de wijk als dat nodig, is nu volop in ontwikkeling. Op die manier hoeft de lokale opgewekte elektriciteit niet het stroomnet op en is er dus minder snel sprake van netcongestie. We Drive Solar heeft al meerdere innovaties rond dit onderwerp op haar naam staan en op dit moment loopt er een groot onderzoek naar in Wisselspoor.