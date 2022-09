Wethouder houdt voet bij stuk: gemeente verwijdert graffiti op rijksmonumenten Oudegracht niet

De gemeente verwijdert geen graffiti van rijksmonumentale gebouwen, ook niet na vragen van het CDA Utrecht in het vragenuur. De aanleiding voor deze vragen was de bekladding van twee rijksmonumenten aan de Oudegracht in Utrecht.

“Als CDA Utrecht hebben wij in de afgelopen twee jaar al onze verbazing uitgesproken over deze vervelende en onzinnige bezuiniging van de regeling en delen wij de zorg van de bewoners van de binnenstad als het gaat om de effecten ervan”, zei Jantine Zwinkels van het CDA Utrecht.

Volgens het CDA zou de keuze om te stoppen met het verwijderen van graffiti een onverstandige keuze zijn geweest. Het zou een verloederend effect op de stad hebben.

Noodzakelijk

Wethouder Susanne Schilderman reageerde daarop dat de bezuiniging nodig was binnen de toenmalige begroting, en dat de gemeenteraad hier zelf mee akkoord ging in 2019. “Dit was noodzakelijk om de benodigde bezuiniging voor de gemeentelijke financiën te realiseren. Geen enkele besparing is pijnloos, zoals u natuurlijk ook begrijpt.”

Voor eigenaren van monumentale panden kan volgens Schilderman geen uitzondering worden gemaakt. “Ook in het gemeentelijk erfgoedbeleid is ook de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor het onderhoud, dus ook het verwijderen van bekladding. Wij kwamen met de nu vervallen regeling de particuliere eigenaren tegemoet. We kunnen hier geen uitzonderingen in maken.”

Terugbrengen

Wel is er volgens Schilderman al beloofd dat de gemeente in de programmabegroting gaat kijken of, en hoe de graffitiregeling terug kan worden gebracht. Daarover ontvangt de gemeenteraad binnenkort meer informatie.

“Bij monumenten in beheer van de gemeente wordt de graffiti natuurlijk door ons als eigenaar van het pand wel verwijderd”, voegt Schilderman toe. Dat gebeurt in de meeste gevallen binnen vier dagen nadat er een melding over de bekladding binnenkomt en binnen 24 uur als het gaat om bijvoorbeeld racistische leuzen.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.