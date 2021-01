Wethouder Klaas Verschuure helpt bij kerstboominzameling in Utrecht: ‘Inmiddels 200.000 kilo opgehaald’

Nu de feestdagen achter ons liggen is het moment van de kerstboominzameling weer begonnen. Zo ook in de gemeente Utrecht. Wethouder Klaas Verschuure stak ook even de handen uit de mouwen.

“Stijn, Leon, Jordi en andere inzamelhelden van Stadsbedrijven hebben inmiddels 200.000 kilo aan kerstbomen opgehaald”, zegt Verschuure via Twitter. “Om hen een hart onder de riem te steken, heb ik meegezwoegd in ‘mijn eigen wijkie’ Noordwest.”

Van 4 tot en met 29 januari kunnen Utrechters hun boom bij een van de inzamelpunten in de stad brengen of op de aangewezen momenten langs de weg leggen. Verdeeld over de stad zijn er veertig inzamelpunten. De verwachting is dat er in Utrecht meer dan 40.000 kerstbomen worden weggegooid.

De gemeente zegt de opgehaalde kerstbomen te verwerken tot compost. Ook wijst de gemeente op duurzame manieren om met oude kerstbomen om te gaan. Dit jaar waren er bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om een kerstboom te adopteren. Die kunnen na de feestdagen weer terug in de grond, om op krachten te komen voor de volgende kerst.