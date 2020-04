Wethouder Klaas Verschuure roept Utrechters op om horeca te steunen in aanloop naar Koningsdag

Wethouder Klaas Verschuure roept Utrechters op om de lokale horeca te steunen in aanloop naar Koningsdag. Horecazaken lopen op 26 en 27 april veel omzet mis vanwege de sluiting door het coronavirus.

De Utrechtse horeca zou op 26 en 27 april in het teken staan van Koningsnacht, Koningsdag en de jaarlijkse vrijmarkt, evenementen die in de horeca normaal gesproken voor veel omzet zorgen. Die evenementen zijn vanwege de coronamaatregelen allemaal afgelast en veel horecazaken zijn gesloten, waardoor ze inkomsten mislopen.

Wethouder Klaas Verschuure roept Utrechters nu op om de lokale horeca te steunen.“Heel veel inwoners en ondernemers hebben zich verheugd op de feestelijkheden rond Koningsdag. Tegelijkertijd zal iedereen begrijpen dat dit jaar de Vrijmarkt, Koningsnacht en Koningsdag anders zijn dan normaal. Onze Utrechtse horecaondernemers lopen daardoor inkomsten mis, terwijl ze het toch al zwaar hebben in deze corona-tijd. Ik zou daarom alle Utrechters willen oproepen om de horeca in Utrecht te helpen.”

Waardebon

Een van de manieren om horecazaken te steunen, is via Help de Horeca, een initiatief van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en een groot aantal horecapartners. Mensen kunnen via een website een waardebon kopen bij een horecagelegenheid naar keuze.

Op die manier hebben cafés en restaurants toch wat inkomsten om hun vaste lasten te kunnen betalen. De waardebon kan vervolgens worden ingewisseld als de horecazaken hun de deuren weer kunnen openen. 150 Utrechtse horecazaken doen mee aan het initiatief.