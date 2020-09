Wethouder krijgt 393 handtekeningen voor behoud van Utrechtse Rubenslaanschool

Wethouder Anke Klein heeft van buurtinitiatief Rubenslaanschool bijna 400 handtekeningen aangeboden gekregen. Het buurtinitiatief kwam tot stand om de sloop van de school op Rubenslaan 91 te voorkomen.

Op de banken in de kleine trouwzaal van het stadhuis zitten ronde stickers; op groen mag je zitten en op rood niet. Verspreid door de zaal zitten de leden van het buurtinitiatief Rubenslaanschool, inwoners van de Utrechtse wijk Kromme Rijn. Een aantal van hen staat op wanneer wethouder Anke Klein, als laatste, binnenkomt.

“Met lede ogen zagen wij, inwoners van Kromme Rijn, de Rubenslaanschool de afgelopen jaren aftakelen”, opent buurtbewoner en initiatiefnemer Wim Brunsveld. “Als een rotte kies in een verder gaaf gebit”, vervolgt hij, “maar eigenlijk is de Rubenslaanschool meer een voortand.” Initiatiefnemer en buurman van de school, Dirk-Jan Simons, neemt het over. “Ik kan vanuit mijn tuin het schoolgebouw aanraken. En zelfs voor mij is het niet duidelijk wat er met het gebouw gaat gebeuren.”

Zeldzaam

Dan komt Lisanne Havinga aan het woord. Zij startte eerder dit jaar het buurtinitiatief. “We hadden het idee dat er nog niet zo’n waardering voor na-oorlogse wijken was, maar uit dit aantal handtekeningen blijkt wat anders.” Bovendien hebben veel experts op het gebied van architectuur en monumentale panden zich bij de buurtbewoners gevoegd. Met enige spot vertelt ze dat het gebrek aan onderhoud de door Piet Dingemans ontworpen Rubenslaanschool eigenlijk ook erg zeldzaam maakt: “Je vindt bijna geen gebouwen meer uit die periode waarvan nog zo veel in originele staat verkeert.”

(Tekst gaat door onder de foto.)

Nieuwe plannen

“In onze wijk hebben we genoeg expertise om nieuwe plannen voor dit gebouw te bedenken”, vervolgt Havinga, “plannen die aansluiten op die van de Gemeente Utrecht.” Het buurtinitiatief benadrukt de aandacht voor circulariteit in het onderhoud van het pand. Ook vinden ze participatie tussen verschillende leeftijdsgroepen belangrijk, voor de invulling en het gebruik van de school.

Na een kort applaus neemt wethouder Anke Klein de handtekeningen in ontvangst. Ze spreekt de initiatiefnemers lovend toe: “Ik heb veel waardering voor de manier waarop jullie dit hebben gedaan.” Ze laat weten veel vertrouwen te hebben in de samenwerking. “We hebben komend jaar de tijd om nieuwe plannen te maken.” Dat de Rubenslaanschool na dit jaar overeind blijft, kan Klein niet beloven. “Ik wil dat we daar realistische verwachtingen over houden.”