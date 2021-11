Wethouder kritisch op bezoek Zwarte Piet aan voedselbank Utrecht

De Utrechtse wethouder Linda Voortman is kritisch op het bezoek van enkele Zwarte Pieten aan de voedselbank in Ondiep. Op Twitter laat ze weten dat ze in gesprek wil met de organisatie want Sinterklaas moet op een ‘inclusieve manier’ gevierd worden. Daar horen volgens de wethouder geen Zwarte Pieten bij.

Terwijl de PVV in Utrecht op sociale media juist juichte vanwege de aanwezigheid van de Zwarte Pieten was wethouder Voortman minder blij. Op Twitter schreef zij: “Goed dat Voedselbank Utrecht Sinterklaas viert, maar dan wel op een inclusieve manier zodat het voor alle kinderen een mooi feest is. Dat is dit dus duidelijk niet. Ik ga hierover in gesprek met de voedselbank.”

Deze reactie van de wethouder kon weer rekenen op een antwoord van PVV-kamerlid Léon de Jong: “Moet je weer roet in het eten gooien Linda? Uitgerekend bij de voedselbank? Mond vol van inclusie maar Zwarte Piet uitsluiten. Om zijn kleur. Idioot! Maak je liever druk om al die mensen die door wanbeleid kabinet niet meer rondkomen en noodgedwongen aankloppen bij voedselbank!”

Roetveegpieten

Maar hoe kijkt Jan Zwarts van Voedselbank Ondiep zelf naar de discussie? “Wij doen helemaal niet aan politiek. Wij willen ons juist ver houden van dit soort discussies. Het is gewoon een kinderfeest. De pieten mochten zelf weten hoe ze zouden komen; regenboog, met stippen, roetveeg, het maakt mij echt niet uit. Er waren trouwens ook gewoon roetveegpieten aanwezig, maar ja die stonden niet op de foto.”

Verder zegt Zwarts: “Ik begrijp dat de wethouder zich hard maakt voor diversiteit, maar kijk dan ook eens naar het college van burgemeester en wethouders, of naar de fractie van GroenLinks Utrecht.”