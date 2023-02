Wethouder Voortman overhandigt eerste verjaardagskaart aan aanstaande 18-jarige Utrechter om te helpen bij een goede start

Utrechters die achttien jaar worden ontvangen vanaf deze week een speciale verjaardagskaart van de gemeente. Met deze kaart wil de gemeente de jongeren niet alleen feliciteren, maar vooral helpen met allerlei zaken die ze moeten regelen vanaf die leeftijd. Maandagmiddag overhandigde wethouder Linda Voortman de eerste kaart aan de vanaf morgen achttienjarige Lujain, leerlinge van Kranenburg Praktijkonderwijs.

Vanaf je achttiende verjaardag moet er veel geregeld worden. Met deze kaart wil de gemeente de jongeren wijzen op wat er verandert vanaf die leeftijd. Zo is het belangrijk om een DigiD aan te vragen en moet er een eigen zorgverzekering worden afgesloten. Om de jongeren te herinneren aan deze zaken, ontvangen zij enkele weken voor hun verjaardag een kaart met daarop alle nodige informatie. Ook is er een webpagina gelanceerd waar alles op een rijtje staat: utrecht.nl/18-worden.

Met de verjaardagskaart wil de gemeente onder meer voorkomen dat jongeren in de financiële problemen komen. “We weten dat sommige achttienjarigen en hun ouders verrast worden door alle regelzaken die horen bij volwassen worden. Maar als je de dingen niet op tijd regelt kan dat leiden tot financiële problemen. Of als je geld terug wilt vragen van de belastingdienst vanwege je bijbaan gaat dat niet zonder DigiD. Hierdoor lopen jongeren zomaar geld mis. Dat willen we allemaal vóór zijn”, zo laat Voortman weten.

Eerste verjaardagskaart

Lujain is leerlinge van Kranenburg Praktijkonderwijs in Utrecht en viert morgen haar achttiende verjaardag. Zij kreeg maandagmiddag van wethouder Linda Voortman de eerste verjaardagskaart overhandigd. “Ik heb nog niet alles geregeld, maar wel al veel. Zo heb ik mijn eigen zorgverzekering alvast afgesloten. Ook heb ik een DigiD en studiefinanciering aangevraagd”, aldus de leerlinge. Na de uitreiking van de kaart, volgden de leerlingen een gastles over onder andere geldzaken door Marnix van der Waals van stichting U Centraal.

Attentiemoment

Jongeren van het Utrechtse jongerenpanel hebben meegedacht over de opzet van de verjaardagskaart die de kersverse 18-jarigen krijgen. “We zijn in gesprek gegaan met hen om te kijken wat hun perspectief is op dit thema”, zegt wethouder Voortman. “Er is bewust gekozen voor een fysieke kaart als duidelijk ‘attentiemoment’. Daarnaast besteden we met de webpagina ook digitaal aandacht aan dit thema.”

Servicepunt

De eerste kaarten worden vanaf deze week verstuurd. Jongeren die over een aantal weken achttien jaar worden, kunnen een kaart in de brievenbus verwachten. Jongeren of ouders die de Nederlandse taal niet goed spreken of lezen, kunnen langskomen bij het servicepunt op het stadskantoor of wijkbureau. Indien nodig kan hierbij een tolk ingeschakeld worden.