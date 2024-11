Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk stopt

Lot van Hooijdonk gaat de Utrechtse politiek verlaten en stopt als wethouder. Dat laat ze dinsdag weten in een ontslagbrief aan burgemeester Sharon Dijksma en de gemeenteraad. Van Hooijdonk werkt nog tot uiterlijk 4 december.

Volgens van Hooijdonk is het wethouderschap de ‘mooiste hondenbaan’ die er is, maar ‘lonkt ook steeds meer het leven na het wethouderschap.’ “Een keertje vaker sporten of een mooi boek lezen en wat minder stukken doorploegen is een aanlokkelijk perspectief”, schrijft de wethouder.

“Wethouder zijn in Utrecht betekent een dubbele baan en vol in de wind staan. Ik heb dat altijd (nou ja, veelal) met plezier gedaan maar ik merk dat de pijp niet vol genoeg meer is en de rek eruit begint te raken.” Ze denkt dat de gemeente Utrecht beter gediend is bij een wethouder die met frisse energie haar werkzaamheden overneemt.

Duurzame, groene portefeuilles

Van Hooijdonk was sinds 2014 namens GroenLinks bestuurder in Utrecht. Zij was voornamelijk verantwoordelijk voor duurzame, groene portefeuilles. “Daar ligt echt mijn hart”, zegt de wethouder.

“Meer ruimte voor fietsers doet bijvoorbeeld zóveel goed voor de stad: meer ruimte op straat, minder luchtvervuiling, minder ongevallen, een stad op menselijke maat. Daar heb ik me met hart en ziel voor ingezet. Mijn ambities en idealen zijn nog steeds springlevend. Ik ga nu even rust nemen en nadenken over nieuwe, groene toekomstplannen.”

Rots in de branding

“We zijn Lot dankbaar voor alles wat zij voor Utrecht heeft betekend. We hebben natuurlijk respect voor haar keuze, maar we gaan haar ook enorm missen”, zegt fractievoorzitter van GroenLinks Julia Kleinrensink. De partij gaat de komende tijd een opvolger werven.

Kleinrensink: “Ze is voor ons altijd een rots in de branding geweest. Ze heeft visie, weet haar idealen om te zetten in concrete resultaten en is bovendien een fijne collega die altijd bereid is om mee te denken. We hebben onze groene idealen altijd volledig aan haar toe kunnen vertrouwen. Dankzij haar is de stad écht veranderd.”

Volgens Burgemeester Sharon Dijksma is Lot bovenal een hele fijne collega. “Recht door zee, zonder opsmuk, altijd bereid om de helpende hand toe te steken. Ik ga haar zeer missen in het college.”