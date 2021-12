Wethouder Maarten van Ooijen vertrekt uit Utrecht en wordt staatssecretaris

Wethouder Maarten van Ooijen vertrekt bij de gemeente Utrecht en wordt staatssecretaris van Jeugdzorg en Preventie in het nieuwe kabinet Rutte IV. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt.

Van Ooijen reageert op zijn vertrek uit Utrecht: “Ik heb me met al mijn vezels ingezet voor Utrecht. Nu krijg ik de mogelijkheid om mijn werk voort te zetten. Maar op een andere plek, met een andere verantwoordelijkheid. Dat beschouw ik als buitengewone grote verantwoordelijkheid. Ik ben de stad dankbaar voor alles dat zij mij de afgelopen jaren heeft gegeven.”

Van Ooijen werd in 2014 actief als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd hij wethouder in het huidige college van burgemeester en wethouders.

Het college van B&W is trots op zijn voordracht. “Met het vertrek van Maarten verliezen we een bevlogen wethouder die met passie werkte aan zijn portefeuille zorg, welzijn, asiel en sport. Wij wensen Maarten veel succes in de landelijke politiek. We zijn blij met de voordracht van Rachel Streefland als beoogd opvolger van Maarten en kijken uit naar de samenwerking.”