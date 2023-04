Wethouder noemt het ‘zeer spijtig’ dat bijzondere veranda in Utrecht niet behouden blijft en gaat in gesprek met ontwikkelaar

Het is ‘zeer spijtig’ dat de bijzondere veranda, waarvan de sloop afgelopen zaterdag begon, van het voormalige klooster aan de Deken Roesstraat niet behouden blijft. Zo reageert wethouder Rachel Streefland op de ontwikkelingen. Er loopt nog een zaak over de sloop bij de Raad van State omdat omwonenden de veranda willen behouden. De eigenaar van het gebouw heeft echter wel een vergunning voor de herontwikkeling van het gebouw.

Ineens waren ze daar afgelopen zaterdag; werklui die begonnen met de afbraak van de veranda. Hoewel omwonenden de zaak op de voet volgen zagen ze dit ook niet aankomen.

Het gaat allemaal om de herontwikkeling van het voormalige kloostercomplex. DUIC schreef er al meerdere keren over. Omwonenden zijn niet tegen de transformatie maar willen dat de bijzondere veranda, die volgens meerdere partijen hoge cultuurhistorische waarde heeft, behouden blijft.

Daarin zijn de omwonenden niet de enigen. Een groot deel van de gemeenteraad in Utrecht stelde eerder al vragen, ook omdat het gebouw op de nominatie stond om bestempeld te worden tot religieus erfgoed. Ook de gemeente Utrecht sprak, toen de vergunning werd afgegeven, de wens uit dat de veranda behouden zou blijven. Het bleef echter bij een wens, en niet een verplichting. Er kwam een zaak bij de rechtbank, maar die werd verloren door de omwonenden. Nu buigt de Raad van State zich over het onderwerp.

Maar toen startte afgelopen zaterdag ineens de sloop. Er ontstond direct commotie en de politie moest eraan te pas komen om te bemiddelen. Maandag is duidelijk dat een deel van de veranda gesloopt is. Het dak rust nu op metalen stempels. De ontwikkelaar heeft een vergunning voor de transformatie, en daarbij ook de sloop van de veranda.

Wel kan de uitspraak van de Raad van State nog roet in het eten gooien voor de ontwikkelaar, maar die uitspraak is er nog niet. Recent is bekend geworden dat de rechter langer de tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen. De gemeente moet ook nog reageren op de vragen vanuit de gemeenteraad.

Wethouder Rachel Streefland laat wel weten: “De veranda is niet aangewezen als gemeentelijk monument. Tegelijkertijd zien we dat het gebouw hoge cultuurhistorische waarde heeft. Daarom hebben wij de projectontwikkelaar in de omgevingsvergunning aangegeven dat het zeer gewenst is om de veranda in te passen in het plan. De aanvrager heeft hiervan echter geen gebruik gemaakt en heeft op die plek een nieuwe aanbouw gepland. Dat de veranda nu niet lijkt te worden ingepast vinden we zeer spijtig. We gaan nog wel met de projectontwikkelaar in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden op dit moment zijn, zoals bijvoorbeeld het hergebruik van de materialen die dit weekend in allerijl verwijderd zijn.”

Over het gebouw

Het grote pand werd in 1901 gebouwd en bewoond door de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Het complex werd ontworpen door de in Utrecht geboren parochiaan Gerardus Antonius Ebbers, ook bekend van de St. Josephkerk aan de Draaiweg. In 1973 is het klooster overgegaan in de handen van de franciscanen, die er tot 2018 woonden. Dat jaar ging DUIC nog langs bij de laatste twee broeders, voordat ze de deuren van het klooster sloten. Op dit moment zitten er tijdelijke huurders in het pand. De huidige eigenaar van het gebouw wil er appartementen maken en de veranda slopen voor een uitbouw. We hebben eerder vragen gesteld aan ontwikkelaar SOM, maar kregen toen geen antwoorden. Maandag hebben we meermaals gebeld voor wederhoor maar kregen niemand te pakken.