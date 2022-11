Wethouder onderwijs: ’SvPO in Utrecht moet dit schooljaar verbetering laten zien’

Wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs) heeft aangekondigd dat hij op korte termijn een werkbezoek aan de SvPO-school in Utrecht gaat brengen. Daar wil hij met het bestuur en de rector van de school in gesprek. Eerder deze maand werd bekend dat de school voor dederde maal op rij de beoordeling ‘zeer zwak’ kreeg.

De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft sinds juni 2022 een nieuw schoolbestuur. De schoolleiders van alle acht de locaties van het SvPO, waaronder die in Utrecht, moesten hun taken overdragen aan een nieuw schoolbestuur. Het nieuwe bestuur werd door het ministerie voorgedragen.

Maar ook daarna is de kwaliteit van het onderwijs nog niet omhoog gegaan. Wethouder Eerenberg: “Ik sta voor het belang van de leerlingen, zij hebben recht op goed onderwijs.” Toch is het zo dat de meest recente rapporten nog gaan over het werk van het vorige schoolbestuur.

Verbeteren

De wethouder belooft dan ook met het nieuwe schoolbestuur in gesprek te gaan. “Als wethouder onderwijs zal ik op korte termijn een werkbezoek brengen aan de school en met het bestuur en de rector spreken over de stappen die zij al hebben gezet en nog gaan zetten om de kwaliteit te verbeteren.”

“Tegelijk besef ik dat de medewerkers en directie van de school behoefte hebben om de kansen die met het aantreden van een nieuw schoolbestuur in juni zijn gecreëerd te grijpen”, zegt de wethouder. “Daar is meer tijd voor nodig dan een paar maanden, maar de beoordeling van de inspectie is zeer duidelijk en vraagt ook om urgentie en snelheid. Ik wil dit schooljaar echt verbetering zien.”

Merknaam

SvPO profileert zich als school met kleine klassen, waar iedereen elkaar kent. Docenten zijn makkelijk te benaderen en sterk betrokken, stelt de school op haar website. Leerlingen hebben verder weinig huiswerk en gaan vier dagen in de week naar school.

Ook heeft de wethouder laten weten dat het nieuwe schoolbestuur heeft aangekondigd de naam te veranderen in Scholen voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs (sPvo). De in juni van dit jaar afgetreden bestuurder registreerde de naam SvPO als merknaam, waardoor de scholen geen toegang meer hebben tot de informatie over hun scholen op de website van SvPO. Ze kunnen deze informatie niet zelf wijzigen.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.